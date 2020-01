Crise à l’ISEP de Bignona : La Directrice Mme Fatoumata Hane rend le tablier

iGFM – (Dakar) La Directrice de l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Bignona Mme Fatoumata Hane a rendu le tablier. La responsable de la structure de formation aux métiers d’agro-industrie et d’énergie renouvelable sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur n’a pas évoqué publiquement les raisons de sa démission mais tout porte à croire que son choix est le fruit de lenteurs notées dans la mise en place des conditions pour un démarrage effectif des cours dans cette structure. La lettre de démission est, à en croire nos sources proches de l’affaire qui a plongé dans l’indignation et la désolation les étudiants, déjà sur la table du ministre de l’Enseignement supérieur Cheikh Oumar Hann. Mme Fatoumata Hane professeur d’anthropologie social et culturel à l’Université Assane Seck de Ziguinchor a été nommée à ce poste le 30 novembre 2016 lors d’un Conseil des ministres présidé par le Chef de l’Etat Macky Sall. Pour rappel, l’ISEP de Bignona doit démarrer ses cours cette année (2020).

IGFM