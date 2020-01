Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté tient en échec Arsenal

iGFM-(Dakar) Après avoir ouvert le score grâce à Aubameyang, Arsenal a concédé le match nul (1-1) sur le terrain de Crystal Palace ce samedi, lors de la 22e journée de Premier League. Un but, un carton rouge. Pierre-Emerick Aubameyang a vécu un drôle d’après-midi, ce samedi, à Selhurst Park, le terrain de Crystal Palace où Arsenal se déplaçait à l’occasion de la 22e journée de Premier League. Après avoir battu Manchester United (2-0) puis Leeds (2-0), les joueurs de Mikel Arteta espéraient obtenir un troisième succès de rang pour confirmer leur regain de forme en ce début d’année. Ils ont dû se contenter d’un match nul (1-1).

C’était plutôt bien parti pour les Gunners, qui ont livré une première demi-heure tout en maîtrise, et ont été récompensés par un but d’Aubameyang. L’attaquant gabonais, auteur de son 16e but, toutes compétitions confondues cette saison, a été à la conclusion d’un mouvement parfait où David Luiz a trouvé Özil, qui a servi Lacazette, auteur d’une ouverture lumineuse pour l’ancien buteur de Saint-Étienne.