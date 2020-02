Dernière minute : Le colonel Kébé arrêté à Saint-Louis

iGFM-(Dakar) L’ancien Directeur de l’Information et des Relations publiques des Armées, le Colonel Abdourahim Kébé a été arrêté ce matin, par les forces de l’ordre à Saint Louis. Selon la Rfm qui donne cette information, il a été interpellé pour participation à une manifestation organisée par les pêcheurs, qui dénoncent le non-respect des engagements pris par les autorités publiques concernant la stabilisation de la brèche et la fin de la durée des licences de pêche.

Pour rappel, la ville de Saint Louis est paralysée depuis mardi, par de violents affrontements entre forces de l’ordre et les pécheurs. Pour l’heure, 15 policiers ont été blessés, deux véhicules brûlés et l’agence de la Senelec a été complètement saccagée. Les dégâts matériels enregistrés depuis le début de ces soulèvements sont sont estimés à plus de 5O millions.