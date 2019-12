Tuerie de Bofa-Bayotte : Les 16 présumés meurtriers à Ziguinchor pour nécessité d’enquête.

iGFM – (Ziguinchor) – Les présumés auteurs de la tuerie barbare et lâche de jeunes exploitants forestiers de Bofa-Bayotte, en Casamance, ont été rapatriés à Ziguinchor. Après un séjour carcéral de près de deux ans dans leurs cellules au Camp pénal et à la prison Centrale de Dakar, les 16 prisonniers ont été transférés ce mardi discrètement à Ziguinchor pour nécessité d’enquête. Ils séjournent depuis plus de 24 heures dans leurs cellules, à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor.

Les seize (16) personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête ouverte par la Section de recherches de la gendarmerie nationale des treize (13) exploitants forestiers que sont Ibrahima Diallo, Abdoulaye Baldé, Mamadou Diallo, Daouda Diallo, Ousmane Baldé, Kaoussou Gassama, Aliou Diallo, Abdoulaye Cissé, Seydou Touré, Aliou Diallo, Aliou Baldé et Alpha Diao ont été, ce mardi 24 décembre 19, transférés dans la plus grande discrétion. Ils retrouvent leurs cellules à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor après deux ans de séjour carcéral dans les prisons du Camp pénale et de la prison centrale de Dakar.

«Ces 16 présumés tueurs des 13 exploitants forestiers dans la forêt dense de Bofa-Bayotte le 16 janvier 2018, ont été «rapatriés » à Ziguinchor pour nécessité d’enquête», renseigne nos sources judiciaire. Pour rappel, pour mettre la main sur ces 16 présumés assassins dans le carnage de Bofa-Bayotte, il aura fallu que l’armée Bissau-guinéenne boucle sa frontière pour les neutraliser. Ces exploitants forestiers, essentiellement des jeunes, avaient été pris à partie 16 janvier 2018 par un groupe d’hommes fortement armés, dans la forêt de Bofa-Bayote, non loin de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne, située dans la commune de Niassya, région de Ziguinchor.

Le bilan était lourd : 13 exploitants forêts lâchement assassinés, 7 autres blessés, dont 3 évacués d’urgence à Dakar et un autre, après avoir bénéficié de soins intenses aux services des urgences de l’hôpital régional de Ziguinchor, avait recouvré une situation stable avant d’être libéré par les médecins traitants. Un carnage qui a été perçu comme un coup de massue par les populations de la région sud du pays.