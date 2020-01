Distribution de l’eau : première rupture de l’année sous l’ère Sen Eau

iGFM – (Dakar) – Dans un communiqué conjoint avec la Senelec et la Sones, Sen’Eau informait les clients hier qu’il y aurait baisse de pression, voire coupure d’eau à Dakar et sa banlieue, Rufisque, Louga et Thiès. Une rupture due à un incident électrique qui est survenu dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 janvier 2020 sur la ligne haute tension de Sakal. Ce qui a occasionné l’arrêt de l’usine de Keur Momar Sarr qui alimente la capitale ainsi que Thiès et Louga. Heureusement, la rupture a été moins sentie hier.

IGFM