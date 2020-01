Dmedia traduit le Cnra en justice pour abus d’autorité

IGFM – Le Directeur général du groupe de presse Dmedia, Bougane Guèye Dany, a décidé d’ouvrir une procédure judiciaire contre le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra), pour abus d’autorité.

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) est passé à l’acte. L’organe a pris la décision de suspendre les programmes de la télévision Sen Tv du 31 Décembre 2019 au 7 Janvier 2020. Une décision qui envoie en chômage technique 180 agents, selon le directeur général de Dmédia, Bougane Guèye Dany qui, sur sa page facebook, accuse le Cnra.

«La direction du groupe rend fautif le Cnra et l’accuse de jouer au ‘’bras armé’’ de Macky Sall. Ceci, depuis la nomination de son nouveau patron, célèbre pour son zèle en tant qu’ancien Directeur général de la Rts sous Diouf et Wade. Aujourd’hui, sous les ordres de Macky Sall, il ne cherche, à travers le Cnra et par tous les moyens, qu’à davantage museler le groupe Dmedia. Ce qui est véritablement dommage», écrit-il.

Mais Bougane Guèye Dany ne se limitera pas aux accusations et autres dénonciations. Le patron de Dmedia compte porter l’affaire devant la justice. «Le groupe Dmedia avertit le paysage audiovisuel et les téléspectateurs qu’il fera face avec tous les pouvoirs requis en sa possession dans le cadre légal et juridique en République du Sénégal», menace-t-il sur sa page facebook.

En termes plus clairs, selon des informations de L’Observateur, le groupe Dmedia va ouvrir une procédure judiciaire contre la décision du Cnra pour abus d’autorité dès aujourd’hui, jeudi 2 janvier 2020. «Nos avocats vont se réunir dans la journée pour définir la juridiction à saisir et les termes de la plainte», a confié un membre du Top management du Groupe de presse. Il serait reproché au Cnra, toujours selon ce haut responsable de la chaîne, de ne pas avoir notifié sa décision à Dmedia. «Jusqu’au moment où nous parlons, nous n’avons pas reçu de notification de la décision», révèle-t-il.

La décision de suspendre les programmes de la SenTv aurait été bien planifiée, selon les responsables du groupe. Le refus de se conformer à la mise en demeure sur la publicité des produits de dépigmentation brandie par le Cnra ne serait qu’un prétexte. Bougane Guèye Dany : «Nous sommes bien conscients que c’est notre ligne éditoriale qui dérange, mais ne déroge point aux règles admises. Le Pouvoir et M. Babacar Diagne utilisent des méthodes à la limite du purement légal pour chercher à nous nuire et léser la population, rien que pour plaire au ‘’roi’’ en usant de tous les moyens possibles pour ne pas dire intolérables.» Le Président de Dmedia prend l’exemple de la télévision Futurs médias (Tfm) pour conforter sa thèse. «Pour prouver le caractère sélectif de votre décision, nous avons repris les mêmes termes et le même courrier dans lequel vous vous êtes basé pour ne pas sanctionner la TFM. Hélas », écrit-il sur sa page Facebook.

Le passage du député et leader de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko à SenTv le 31 décembre, pour décrypter le discours du chef de l’Etat est aussi brandi par Dmédia pour expliquer la décision du Cnra. Toujours dans son post, M. Guèye accuse : «Votre machine répressive avait été déjà lancée en représailles au plateau offert à Ousmane Sonko député et leader du parti Pastef. Vous êtes allé jusqu’à saisir Canal + pour déconnecter notre signal. Jamais, le collège du Cnra n’a été aussi lâche et odieux». Tout comme le choix de Dmédia de refuser de diffuser la conférence de presse du Président Macky Sall après son discours. «Toujours dans la politique de deux poids deux mesures, le conseil de ‘’dérégulation’’ des médias que vous incarnez, a voulu sanctionner notre choix d’avoir refusé de vendre notre temps d’antenne pour la conférence de presse du Président Macky Sall du 31 décembre. Nous nous en excusons très sincèrement et regrettons cette décision absurde et honteuse de votre organe. Cette suspension des programmes de Sen Tv s’inscrit dans une logique d’intimidation», fustige-t-il.

Le patron de Dmédia a déversé sa colère sur le président du Cnra, Babacar Diagne. Selon lui, l’ancien directeur général de la Rts a comme mission de réduire la marge progressive de son groupe de presse. «À vrai dire, il ne s’en cache même pas. Pour preuve, lors de sa prise de fonction, le ‘’soldat’’ Babacar Diagne a fait des visites de courtoisie dans plusieurs Groupe de Presse sauf le nôtre. Seulement, quand on doit justifier ses avantages et autres prébendes, alors qu’on est à la retraite depuis longtemps, on nage forcément dans la boue», lâche M.Guèye.

SOPHIE BARRO