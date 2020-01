Docteur Babacar Diop : « L’administration pénitentiaire a voulu acheter mon silence »

iGFM-(Dakar) Les révélation faites par le professeur dans l’émission Grand Jury de la RFM risque de soulever la polémique dans l’affaire de la plainte contre administration pénitentiaire de la maison d’arrêt de Reubeuss pour agressions physique. En effet, Babacar Diop a révélé que les autorités de la maison d’arrêt ont tenté d’acheter son silence après ses accusations d’agressions physique par quatre gardes pénitentiaires.

« L’administration a tenté d’acheter mon silence. Ils ont travaillé pour me demander de faire taire mes avocats et de ne pas impliquer l’université dans cette affaire en me disant qu’il fallait calmer la situation. Ils sont allés jusqu’à convoqué une certaine presse pour permettre à ces journalistes d’entrer à Reubeuss et m’interroger. Ils voulaient me convaincre de faire une sortie pour dire que je me portais bien. », a confié le leader des forces démocratiques du Sénégal.

Décrit comme une icône de la lutte contre la hausse du prix de l’énergie, le professeur à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar a ajouté que le communiqué rendu public pour démentir ses accusations n’est qu’un tissu de mensonge.

Devant babacar Fall, le membre du collectif pour la lutte contre la hausse du prix de l’énergie a dénoncé les conditions de détention des prisonniers qui sont « inacceptables » dans un pays comme le Sénégal. « La dignité humaine est bafouée dans cette prison. Des gens dorment debout dans des chambres où plus de 200 prisonniers sont entassés », a déclaré Babacar Diop.