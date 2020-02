Doudou Wade révèle ce qui bloque le retour de Karim Wade au Sénégal

iGFM-(Dakar) Karim Wade, le fils de l’ancien président de la République veut retourner au Sénégal, mais craint que le régime en place ne le remette en prison. L’annonce a été faite ce samedi, par chargé des Conflits du Pds, Doudou Wade sur les ondes de iRadio.

« Karim Wade est attendu par les Sénégalais. Il veut rentrer. Il ne rentre pas parce que ce n’est pas encore opportun. Vous l’avez entendu plusieurs fois dire que s’il arrive on le met en prison », a confié Doudou Wade.

Doudou Wade a également soutenu que, «dans l’histoire du Sénégal jusqu’à la fin du monde, on ne verra jamais quelqu’un en prison à qui on fera un passeport pour le faire sortir, même s’il était un Chinois ou un Japonais. On prend un Sénégalais, on le met sous scellé, on le sort tardivement dans la maison d’arrêt, et on le déporte ». Avant de déclarer que Karim été « exilé ».