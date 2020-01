Dr Babacar Diop porte plainte contre les gardes pénitentiaires

iGFM-(Dakar) C’est officielle. Docteur Babacar Diop, le leader des Forces démocratiques du Sénégal (FDS) a mis sa menace à exécution. Par la voie de son avocat Me Moussa Sarr, une plainte a été déposée, ce vendredi matin contre les gardes pénitentiaires qui l’auraient agressé en prison, lors de son séjour carcéral pour avoir manifesté devant les grilles du palais présidentiel. selon Pressafrik qui donne l’information, il accuse ses « agresseurs » de violences physiques, injures, coups et blessures et voie de fait.