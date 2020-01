Education : Débrayage mercredi et grève générale le jeudi

iGFM – (Dakar) Les organisations syndicales du G7 se mobilisent pour barrer la route au Gouvernement du Sénégal, qui, disent-elles, ne respecte pas les protocoles du 30 Avril 2018. Le G7 annonce un débrayage le mercredi 15 janvier suivi d’une grève totale le jeudi et une marche pour dénoncer la non application des accords signés avec le Gouvernement.

Abdou Fall secrétaire général du SELS Authentique revient sur ses accords qui sont : « le retard dans le parachèvement du processus de dématérialisation des actes et procédures de la fonction publique, non paiement intégral des sommes dues pour l’apurement des rappels, non matérialisation des accords portant sur la mise en place du nouveau système de rémunération, la création du corps des administrations scolaires entre autres revendications».

Lors de la conférence presse de lundi dernier, le G7 prend a pris à témoin l’opinion publique et tenu le gouvernement responsable de toute perturbation qui serait liée au non-respect des accords et avertit: « si l’Etat ne réagit pas entre temps, le G7 passe à une vitesse supérieure , une grande marche sera organisée le jeudi 23 janvier 2020 » souligne-t-il. Les enseignants n’ont pas manqué l’occasion de dénoncer la hausse des prix des denrées de premières nécessités et de l’électricité.

Hawa Signaté