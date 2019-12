Electricité : Malick Guèye prend la défense du Dg de la Sénélec

iGFM – (Dakar) Contre la manifestation de l’opposition pour dire non à la hausse du prix de l’électricité, El Malick Guèye défend le nouveau Directeur Général de la Senelec et charge lourdement l’opposition.

« Le contexte actuel est de loin incomparable à celui de 2012. Félicitons-nous d’avoir de l’électricité partout au Sénégal au moment d’autres pays dans la sous-région souffrent de coupures d’électricité tous les jours », a indiqué d’emblée Malick Guèye.

Il ajoute : « L’opposition doit savoir raison garder. Nous connaissons leur projet diabolique fait d’une volonté de mettre le feu dans ce pays. Mais les Sénégalais ne suivront pas cette logique, nous les remercions de cette maturité renouvelée ».

Avant de tisser des lauriers au Dg de la Sénélec : « Nous encourageons Pape Demba Bitèye, nous le connaissons cadre, honnête et très courage et sur qui le président Macky Sall peut compter pour sa compétence avérée », a fait savoir l’ancien parlementaire .

Il n’a pas manqué, en outre, de tirer à boulets rouges sur l’opposition qu’il dit être en perte de vitesse et animée d’un désir, nuit et jour, de voir l’échec du président Macky Sall et qui pourtant, tire le Sénégal vers les véritables rampes de l’émergence.

IGFM