Éliminatoires Mondial 2022 : ce que Me Senghor pense du tirage au sort

iGFM-(Dakar) Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est exprimé sur le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Zone Afrique

« Le tirage est moins compliqué. Mais en même temps, il faudra respecter nos adversaires », a-t-il déclaré, relevant l’avantage que les Lions ont. « On connaît nos adversaires à savoir la Namibie et le Congo avec qui on a déjà partagé le même groupe. Donc on n’ira pas forcément en terre inconnue », a ajouté le patron du football sénégalais qui était présent au Caire pour le tirage et dont ses propos ont été repris par plusieurs médias.

Me Senghor a par ailleurs soutenu que les Lions devraient pourvoir retourner au Mondial après 2002 et 2018 même s’il faudra prouver leur statut de favoris sur la pelouse. « Le tirage peut être abordable sur le papier. Mais c’est sur le terrain qu’il faut le rendre simple et abordable ».

Pour rappel, le Sénégal loge dans le groupe H avec la Namibie, le Togo et le Congo.

Les éliminatoires démarrent au mois d’octobre 2020 et le prochain Mondial se jouera au Qatar entre novembre et décembre 2022.