Éliminatoires Mondial 2022 : Sénégal-Namibie, de beaux souvenirs pour les Lions 

iGFM-(Dakar) Le Sénégal retrouve la Namibie, un vieux beau souvenir en éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2022.

Les deux équipes s’étaient affrontées pour la première fois au mois de mars. C’était en 2001, à l’occasion de la première journée des éliminatoires du Mondial 2002. Une rencontre remportée par les Lions par 4 buts 0 à l’aller avant de décrocher la qualification en Namibie, sur un fleuve de 5 buts 0.

Depuis lors, le Sénégal et la Namibie ne se quittaient pas. En effet, ils se sont retrouvés en amical en 2008 pour un succès des Lions par 4 buts 1. Diomansy Kamara avait réalisé un doublé et le troisième but était marqué par Henri Camara.

C’est en 2017 que les deux adversaires se sont rencontrés pour la dernière fois. Un succès à Windhoek (2-0) a permis au Sénégal de bien débuter les éliminatoires de la CAN 2017.

Trois ans après, Lions et Black Warriors vont se retrouver pour la 6e fois de leur histoire. Les Sénégalais tenteront de 19 ans après.

Historique des confrontations :

Éliminatoires CAN 2017

Samedi 5 septembre 2015

Namibie / Sénégal 0-2

2 septembre 2016

Sénégal / Namibie 2-0

Amical international

Dimanche 13 janvier 2008

Sénégal / Namibie 3-1

Éliminatoires CAN 2002

Samedi 21 juillet 2001

Namibie /Sénégal 0-5

Samedi 10 mars 2001

Sénégal / Namibie 4-0