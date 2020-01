ENQUETE : Mame Mactar Guèye, vices de parcours d’un champion de la vertu

IGFM – Plainte sur plainte, l’Organisation non gouvernementale Jamra ne manque jamais de combat. Surtout quand il s’agit de mœurs. Une orientation que lui aurait donnée, d’après des observateurs, son vice-président Mame Mactar Guèye et qui aiderait à donner plus de popularité à cette organisation. Enquête.

En bas, aux pieds de Mame Mactar Guèye, champion sénégalais de la vertu, il y a le charnier, des célébrités couchées avec fracas, en pleine lumière, dans un buzz médiatique indescriptible. Au-dessus, perché sur la colline de ses convictions conformistes, façonnées ‘’Islamiquement correct’’, le patron de Jamra est accusé de choisir ses cibles et de distribuer des tirs de précision contre les contrevenants de la morale. Sa morale.

Sous son regard vitreux de sniper, la nouvelle vigie des mœurs sénégalaises collectionne les missions comme on compte ses victimes. Pêle-mêle, Déesse major est violemment envoyée se rhabiller, sous les ordres terrifiants d’un «couvrez ces cuisses et seins, que je ne saurais voir», une imprudence qui lui coûtera une garde à vue ; Waly Seck est invité à se dévêtir d’un t-shirt trop gay, avant un terrible contre-pédalage et un étonnant règlement à l’amiable ; Maîtresse d’un homme marié (MHDM) a été traînée au tribunal des bonnes mœurs, avant que Rangou, l’ex-animatrice de la SenTV, initiatrice de la soirée privée à 200 000 ne soit à son tour la cible de Jamra et de son patron. Une démarche, voire un procédé qui ne met pas tout le monde d’accord.

«En analysant la démarche actuelle de Jamra, elle pue une odeur de chantage, accuse l’islamologue et chef religieux Ahmed Khalifa Niass. Parce que le prêcheur n’a pas le droit de personnaliser, il doit plutôt généraliser. Mais on constate que Jamra a ciblé des personnes comme Kalista (scenariste de la série MDHM), Rangou, Déesse Major. Ils font du bruit et quelques jours après, ils viennent à votre cérémonie pour une réconciliation apparente. Je ne sais pas ce qu’il y a derrière tout cela. Mais ils devraient éviter de personnaliser leurs prêches. Ils ne visent que le domaine du showbiz. Mais ils oublient que nous sommes tous égaux devant Dieu. Ils doivent respecter ces personnes qui sont dans ce milieu. Parce qu’en réalité, l’homme n’est pas ce qu’il fait, mais ce qu’il est.» Mame Mactar Guèye échappe-t-il à la conclusion du marabout de Léona Niassène et adepte des positions controversées ?

Membre de la secte Mahikari ?

Pour ceux qui le suivent depuis plusieurs années, tout n’est pas clean dans les activités de Mactar Guèye. Le patron de Jamra cacherait aujourd’hui des pans sombres de sa vie d’avant. «Le monsieur a eu à faire partie de la secte Mahikari, une organisation japonaise présente au Sénégal depuis assez longtemps. Une puissante secte guérisseuse par la force de la lumière», souffle une vieille connaissance. Et la source de L’Observateur de s’interroger : «Je me demande comment une personne qui a appartenu à ce genre d’organisation peut se présenter comme gendarme de l’Islam. Surtout que souvent, on ne sort pas de ces organisations comme on y entre. On en est membre pour toute la vie.»

L’«Art de purification spirituelle» de Mahikari permettrait à l’initié (Yokoshi), selon Wikipedia, de recevoir du Dieu Su sa Lumière purificatrice et de la transmettre en levant simplement la paume de la main (…) Par cette opération, l’initié peut tout purifier : les mauvais esprits possesseurs sont transformés en bons esprits. Cette une nouvelle religion japonaise fondée en 1959, toujours selon Wikipedia, est classée dans la catégorie des mouvements sectaires. Donc, en total décalage avec l’Islam et les valeurs qu’incarnerait Mame Mactar Guèye.

Interpellé sur cette grave accusation, qui pourrait ruiner tout le crédit de son combat, Mame Makhtar Guèye avoue, sans ambages, connaître Mahikari. Mais sur un autre registre, sous un autre angle. «Je crois que c’est une association qui donne des conseils de bonne vie sociale, de bonne convivialité, de bonne entente communautaire», explique-t-il, d’emblée. Puis, le vice-président de Jamra de passer à table : «J’ai participé à une campagne de reboisement au parc de Hann et à Joal Fadjoudj initié par la Mahikari. Quand Mahikari m’a invité pour le reboisement, je suis venu. C’est quand Djibo Ka était ministre de l’Environnement. Puisque Jamra est aussi intéressé par la nature, nous avons participé à l’activité. Et s’ils (les responsables de Mahikari) m’appellent demain, je serai à leurs côtés.» Dans un dernier élan de dénégation, il lâche : «Ce n’est pas surprenant qu’ils disent que Mahikari est une secte. Quand les gens de Mahikari, après leurs actions humanitaires ou environnementales vont se livrer à leurs activités spirituelles, ça les regarde. Je ne suis pas membre de Mahikari.» Peut-être que oui ! Mais là n’est pas le seul problème.

«Moi, distributeur de préservatifs ?»

D’après ces mêmes personnes qui ont vu cheminer Mame Mactar Guèye, qui enfile en toute occasion le manteau de l’Islam, le vice-président de Jamra aurait, dans le cadre de la lutte contre le Sida, eu à distribuer des préservatifs. C’était, rapporte-t-on, à l’époque où son défunt cousin, Abdou Latif Guèye, fondateur de l’organisation non gouvernementale Jamra, s’est vu attribuer le titre d’ambassadeur, après avoir été nommé à la tête d’une autre Ong, L’Afrique aide l’Afrique (Aaa), par le président Abdoulaye Wade. Dans le cadre de la lutte contre le sida, Latif Guèye était responsable de l’importation de médicaments antirétroviraux, à des tarifs préférentiels, au profit des malades sénégalais. Et dans la bataille contre le VIH, Mame Mactar n’hésitait pas à engager le combat de la prévention. Plusieurs fois, il serait descendu sur le terrain pour distribuer des condoms. Encore interpellé sur ce fait, le vice-président de Jamra rejette en bloc. «Moi, distributeur de préservatifs ?», s’émeut-il. Avant de faire dans la menace : «Si j’identifie la personne qui a dit cela, elle va subir le même sort que Rangou. Elle recevra une plainte pour diffamation et injure publique. Ce sont des mensonges et je ne manquerai pas de saisir le procureur.» Mame Makhtar Guèye se dit contre toute distribution ou publicité sur le préservatif. Parce que, explique-t-il : «C’est une forme d’encouragement de la fornication et de l’adultère. Je n’ai pas encore connaissance d’un membre de Jamra qui a reçu et distribué des préservatifs. Si nous découvrons un tel fait, nous allons sévir», prévient-il. Le vice-président de Jamra est radical dans sa posture de dénonciation. «Je me battrai toujours contre les lobbies d’homosexuels, maçonniques ou les narcotrafiquants», indique-t-il. Une mission qui n’était pas celle première de Jamra.

Jamra, une ligne de combat dévoyée?

Selon Ahmed Khalifa Niass, qui serait témoin de l’histoire de Jamra, c’est sous l’impulsion de Mame Makhtar Guèye que les sujets connotés «mœurs» reviennent fréquemment dans les combats de l’organisation. «Jamra était l’ombre de WalFadjri. Abdou Latif Guèye avait créé Jamra, qui n’était pas une Organisation non gouvernementale (Ong). C’est plus tard qu’elle a été transformée en Ong. A l’origine, en 1982, c’était plutôt un journal mensuel. Abdou Latif Gueye était mon bras droit, lui et ses camarades étaient sous mes ordres. C’est plus tard avec les mutations de Jamra et le décès de Abdou Latif Guèye que Mame Matar Gueye a profité de la situation pour avoir une voix et un statut. Il s’est arrogé le droit des personnes comme Imam Massamba Diop, qui tenait le vrai contenu de Jamra», explique-t-il.

Une nouvelle orientation que lui aurait donnée l’actuel vice-président, qui d’après plusieurs observateurs, chercherait à asseoir plus de popularité à Jamra. Réfutant ce constat, le concerné déclare que si cela ne dépendait que d’eux, ils se limiteraient à organiser des séminaires sur la drogue. «Mais notre société est constamment agressée. Après réaction, on nous insulte sur les réseaux sociaux», se défend-il. Faisant la genèse de l’Ong, Mame Makhtar Guèye précise que l’objectif de départ était plutôt la lutte contre la dégradation des mœurs. «Créée en février en 1983, Jamra était à la base un journal, confirme-t-il. Un magazine qui traitait des faits sociaux. Le premier numéro a été axé sur la drogue. Le deuxième sur la prostitution. La troisième parution dénonçait la maltraitance des enfants.»

Mais pour mieux lutter contre la dépravation des valeurs sociales, explique Mame Mactar, la structure se transforme en association après suspension, en 1986, du journal. «A l’instar de la police des mœurs, l’association effectuait des descentes dans les quartiers les plus chauds de Dakar. Sa première action d’envergure a été opérée en 1987. Informée d’un vaste réseau de prostitution et de trafic de drogue à Khourou Mbouki, un sous quartier de Thiaroye, raconte Mame Mactar Guèye, Jamra, en collaboration avec les jeunes des Asc, mène une opération coup de poing. L’organisation avait aussi attaqué en justice le propriétaire du bar dénommé 5/5 à Mboro qui organisait des soirées à huis-clos. «Les filles étaient prises en photos pendant des défilés à caractère pornographique, explique le vice-président de Jamra. Les blancs qui étaient au bas du podium prenaient des images pour les vendre à des sites pornographiques. La fille qui était désigné par le jury, la meilleure mannequin de la soirée récoltait le misérable lot d’un sac de riz». S’étant constitué partie civile, Jamra a obtenu la fermeture du dancing. «Des anciens travailleurs de la Sotrac, aux 700 travailleurs de la Senelec récemment licenciés, avec l’avènement du compteur Woyofal, en passant par les ex-agents Ama Sénégal, l’indemnisation des 402 survivants de la guerre du Golf, Jamra est sur tous les fronts. Nous luttons contre toute forme d’injustice.» Avec peut-être moins d’engagement que les affaires qui touchent aux mœurs.

AIDA COUMBA DIOP