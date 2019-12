Environ 18,268 milliards Cfa de la BID pour l’Agropole Sud

iGFM-(Dakar) Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et le président de la Banque islamique de développement (BID), Dr Bandar Hajjar, ont signé mardi à Djeddah (Arabie Saoudite) l’accord relatif au financement du Projet de Zone de Transformation Agro-Industrielle du sud ou Agropole Sud d’un montant de 27,850 millions d’euros, environ 18,268 milliards CFA, a appris l’APS.

Dans un communiqué, le ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération souligne que le projet ‘’Agropole Sud’’ va ‘’favoriser la création de chaînes de valeurs agricoles dans la région naturelle de Casamance (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) et s’inscrit dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE) en son pilier I, relatif à la transformation structurelle de l’économie et à la croissance. Il est en accord avec le volet industriel du PSE qui prévoit la création de trois agropoles intégrées et compétitives’’.

Le projet a pour objectif principal ‘’de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population grâce à la création de valeur ajoutée pour les produits agricoles et à l’augmentation durable de la productivité des filières agro-industrielles prioritaires, notamment la mangue et la noix d’acajou’’.

Selon le ministère, ‘’de manière spécifique’’, le projet permettra de ‘’renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de valeur pour augmenter durablement la productivité agricole et améliorer l’accès aux marchés, aux connaissances, aux intrants et aux services et créer des conditions favorables à l’investissement privé dans la transformation des produits agricoles ainsi que la fourniture d’intrants et de services’’.

La même source signale que le projet recevra également un co-financement de la Banque africaine de développement (BAD) de quarante-trois millions cent mille (43 100 000) euros et sera complété par une contrepartie du gouvernement du Sénégal de neuf millions trois cent quarante mille (9 340 000) euros.