Épidémie de coronavirus : le Sénégal en alerte

iGFM-(Dakar) Le ministère de la santé suit une personne qui a quitté l’épicentre de la maladie (Wuhan) pour Dakar. L’Anacim l’a signalé aux autorités médicales qui suivent de près cet individu pour être édifié sur sa situation. La Directrice de la santé l’a d’ailleurs dit lors d’une réunion de coordination tenue, ce mardi matin, en présence du ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Docteur Khamess Ngom est intervenue en direct sur la page Facebook du ministre de la Santé pour informer sur la situation actuelle.

« Hier même on a eu une alerte sur quelqu’un qui a quitté Wuhan qui allait jusqu’à Hongkong et qui a pour destination le Sénégal. On a remonté l’information au niveau de l’Anacim et je remercie les autorités aéroportuaires », informe Dr Khamess au micro de Rfm .

Docteur Khamess de considérer l’individu en question comme un fugitif, une personne en danger. Pour elle, cette attitude n’est pas anormale et si le cas est avéré, il ne doit pas toucher pas le sol Sénégalais.

Ndèye Rokheya THIANE