Equipe nationale du Togo : le contrat de Claude Leroy prolongé

iGFM-(Dakar) A la tête de l’équipe nationale du Togo depuis avril 2016, le sélectionneur Claude Leroy va poursuivre l’aventure à la tête de cette sélection. Le technicien français a rempilé son contrat à la tête des Éperviers.

Après la lourde défaite des éperviers à domicile face aux Fennecs d’Algérie (1-4) lors des éliminatoires de la CAN Egypt 2019, le sélectionneur Claude Leroy qui avait annoncé en Conférence de presse de rendre le tablier si le Togo ne se qualifie pas pour la CAN va quand même rempiler, a annoncé le Président de la Fédération Togolaise de Football Guy Akpovy, sans pour autant préciser la durée de la prolongation du contrat.

Toutefois, il a l’obligation de qualifier les éperviers à la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu en hiver 2021 au Cameroun et à la coupe du monde Qatar 2022. Autant dit que la tâche s’annonce compliquée pour l’ancien entraîneur de la RDC. Le Togo loge dans le groupe H avec le Sénégal, la Namibie et le Congo. Ils débuteront par les Lions en octobre 2020.

Rappelons que le coach français est à son 8e passage sur le banc d’une sélection africaine (il a aussi entraîné Oman ou la Syrie en zone Asie). En Afrique, il a entraîné deux fois le Cameroun (entre 1985 et 1988 et en 1998) avec qui il a remporté une CAN (1988), le Sénégal, le Ghana, la RDC (deux fois) et le Congo avant de prendre en mains les éperviers.