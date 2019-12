Equipe type de l’année : Edouard Mendy en concurrence pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1

iGFM-(Dakar) Jusqu’à samedi, L’Équipe vous invite à élire votre équipe type de Ligue 1 pour l’année 2019. Poste par poste, à partir de la présélection établie par nos rédactions, c’est à vous de la composer.

2019, c’est bientôt comme Capri. Et quand la fin est proche, c’est qu’il est l’heure de se rappeler aux bons souvenirs de ceux qui ont rendu cette année passionnante, à défaut d’être pleine de suspense. Nos rédactions ont passé en revue les centaines de joueurs ayant foulé les terrains de notre Championnat et ont voté poste par poste. Nous vous proposons d’en faire de même sur le site L’Équipe. La publication de notre onze et de celui des lecteurs aura lieu samedi sur les supports L’Équipe.

Au poste de gardien, il sera difficile pour Benjamin Lecomte de conserver sa place, tant la première partie de saison monégasque a été cahoteuse. D’autant que la concurrence est particulièrement relevée, entre Mike Maignan, élu meilleur gardien de L 1 en mai, Steve Mandanda, revenu cet été particulièrement affûté et auteur d’une phase aller formidable, ou encore le vieux Gato Keylor Navas, venu apporter son expérience de triple vainqueur de la C1.

Walter Benitez (ARG), Nice

Cela n’a pas toujours été le cas mais l’Argentin fait désormais l’unanimité à Nice. Il reste une valeur sûre de notre Championnat à son poste.