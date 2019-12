Famara Ibrahima Sagna: Le dialogue national « n’est pas une querelle… »

Officiellement installé dans ses fonctions de président du comité de pilotage du Dialogue national, Famara Ibrahima Sagna a rappelé que l’objectif du dialogue national est de réaliser un Sénégal de concorde, de stabilité, de justice, de liberté, de prospérité, de paix et d’émergence.

Pour la réussite du Dialogue, Famara Ibrahima Sagna a invité les membres du comité de pilotage de chercher les méthodes et outils, qui l’organisent, entre acteurs, différents de statuts motivés par le désir et la volonté patriotiques de construire un espace d’entente, de stabilité politique et sociale, de paix où il fait bon vivre pour tout le monde.

Famara Ibrahima Sagna a aussi rappelé à ses camarades que, le dialogue national « n’est pas l’énoncé des démonstrations et d’avis divergents par la volonté de concurrence et d’émulation crypto-personnelle, ni une querelle, encore moins des discours discordants et discontinues de plusieurs personnes représentant des intérêts divergents, antagonistes et égoïstes ».