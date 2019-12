Fidak -El Hadj Souleymane Diouf parrain de la journée régionale de Fatick

iGFM – (Dakar) Parrain de la foire régionale de Dakar, le leader de l’espoir, par ailleurs Dage du Ministère de l’élevage et des productions animales a répondu à l’appel de ses frères et sœurs avec un soutien important, en compagnie d’une très forte délégation composée de : Matar Ba, Ministre des sports, Monsieur le Gouverneur de la région de Fatick , Maitre Bassirou Ngom, DG SNR, Birame Mbarou Diouf, DG SSL, Cheikh Dieng, PCA Prodac

-Abdoulaye Ndiaye, Chargé de Mission à la Présidence, Les femmes de l’espoir et les étudiants… Le Dage du ministère de l’élevage a de nouveau montré sa disponibilité à servir son terroir.