Financements : Le FONGIP largue plus de 2 milliards de FCFA dans la région de Ziguinchor

iGFM – (Dakar) L’Administrateur Général du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) et son équipe ont effectué une tournée de trois jours dans la région de Ziguinchor. Une visite de travail aux PME/PMI «championnes» ayant bénéficié des produits et services du FONGIP qui a débuté le mercredi 29 janvier avant de prendre fin ce vendredi 31 janvier 2020. « Il s’est agi pendant ces jours, de constater in situ les investissements réalisés par ces différents promoteurs, de retracer leurs parcours, d’échanger sur leurs difficultés, de recueillir et leurs défis et, au besoin, d’aider à leur développement », explique l’Administrateur du FONGIP, Doudou Ka. « Six années après la création de cet instrument innovant de financement, fruit de la vision du Président de la république Macky Sall, le FONGIP a entrepris un processus de suivi-évaluation afin de présenter ses 100 meilleures réussites, à travers une tournée nationale, en espérant qu’elles serviront d’exemples et de références à d’autres entrepreneurs », a ajouté M. Ka. Les opérateurs économiques bénéficiaires de l’accompagnement de la structure ont affiché leur satisfaction totale. Avec un volume de financement de plus de 2 milliards de FCFA dans la région de Ziguinchor en seulement deux (2) ans, le FONGIP a créé 3.000 emplois dans la région consolidant ses activités sur le terrain. Les secteurs comme l’agriculture, la pêche, l’aviculture et l’élevage se sont taillés la part du lion à Ziguinchor. Au total, entre 2014 et 2019, le FONGIP a couvert 41 départements et a permis de lever un volume de 54, 9 milliards de FCFA de financements à travers 16 banques et 37 SFD en faveur de 1088 PME/PMI et de 1602 GIE, facilitant ainsi la création et la consolidation de 40 739 emplois.

IGFM