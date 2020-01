Football africain : les dates à ne pas manquer en 2020

iGFM-(Dakar) En l’absence de CAN seniors, l’année 2020 s’annonce un peu plus calme que 2019 pour les fans de football africain, mais il faudra tout de même suivre le CHAN, le début des éliminatoires du Mondial 2022 et la suite des éliminatoires de la CAN 2021. Alors que des doutes entourent toujours la capacité du Cameroun à organiser la compétition dans les temps, les décisions de la Confédération africaine de football à ce sujet seront très attendues.

Le calendrier 2020 :

7 janvier : cérémonie des CAF Awards à Hurghada, en Égypte, avec notamment l’élection du Joueur africain de l’année.

21 janvier : tirage au sort de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en zone Afrique. Les 40 sélections en lice seront réparties en 10 groupes de 4.

Du 28 janvier au 7 février : CAN de Futsal à Laayoune, au Maroc.

9 février : tirage au sort des quarts de finale et demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération.

14 février : Super Coupe de la CAF entre l’Espérance Tunis et le Zamalek à Doha au Qatar.

27-29 mars : 1ère journée de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 .

Du 4 au 25 avril : CHAN 2020 au Cameroun (l’équivalent de la CAN mais réservée aux joueurs évoluant au pays).

24 mai : finale de la Coupe de la Confédération.

29 mai : finale de la Ligue des champions africaine.

5-7 juin : 2e journée de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Du 22 juillet au 8 août : épreuve de football des Jeux Olympiques Tokyo 2020. L’Egypte, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud représenteront l’Afrique chez les hommes. Les Camerounaises et/ou les Zambiennes seront présents chez les femmes.

31 août-8 septembre : 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021.

7 octobre : tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2020-2021 et du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération 2020-2021.

9-11 octobre : 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021.

13-15 novembre : 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Novembre-décembre (sous réserve de confirmation) : CAN féminine dans un pays à déterminer suite au retrait du Congo-Brazzaville.

Décembre (sous réserve de confirmation) : CAN de Beach Soccer

Décembre : Coupe du monde des clubs au Qatar (la dernière au format actuel avant la réforme) avec le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF qui représentera l’Afrique.