Forum pour l’enseignent du Coran – L’Ais boucle sa tournée nationale

iGFM – (Dakar) En prélude au forum national sur l’enseignement du Coran au Sénégal qu’elle compte organiser le samedi 22 février 2020 sous le thème central « quelles solutions pour la réorganisation des Daaras ? », l’Ais a fait face à la presse ce mercredi.

Une occasion saisie par les organisateurs pour rappeler que dans le cadre de la préparation dudit forum, ils ont effectué une tournée nationale dans les différentes régions du Sénégal.

Cette tournée leur a permis de rencontrer les autorités religieuses, administratives et locales pour mieux partager avec elles les missions et objectifs de notre association.

Cette tournée a permis aussi de recueillir les perceptions et attentes mais aussi, les conseils et orientations de ces différentes autorités sur l’enseignement du Coran au Sénégal.

Ils ont aussi visité beaucoup de « daaras » traditionnels et modernes pour discuter avec les « Serigne daaras » et disciples sur les conditions d’apprentissage, leurs difficultés et leurs besoins pour mieux exercer leurs missions.

Ce forum national est organisé en synergie avec l’ensemble des structures et personnes qui œuvrent activement pour la promotion de l’enseignement du Coran au Sénégal et sera sous l’égide du Chef de l’état et des différents khalifes généraux.

Au sortir du forum, ils comptent formuler des recommandations sous forme de document de contribution pour une meilleure prise en compte de l’enseignement du Coran au Sénégal dans le système éducatif.

Des sous-thèmes relatifs à la thématique centrale seront traités par d’éminents spécialistes sous forme de regards croisés. Ils s’agiront de : Les écoles coraniques au Sénégal : historique, évolution et impacts, le produit des écoles coraniques : entre intégration et marginalisation, Internats modernes : sont-ils une continuité de l’éducation traditionnelle et une solution structurelle face à la mendicité ?, Profil des enseignants coraniques au Sénégal : quelles qualifications et compétences ? Projet de modernisation des « daaras » : forces, faiblesses, limites et opportunités. Place et rôle des « daraas » dans le système éducatif sénégalais.

IGFM