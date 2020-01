Fraîchement élu : Le président de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo, débarque à Dakar

IGFM – Umaro Sissoco Embalo n’a pas voulu attendre les résultats définitifs qui doivent être publiés par le Conseil constitutionnel. Dès l’annonce de sa victoire par la commission électorale avec un score de 53,55, il a décidé de venir au Sénégal pour remercier le chef de l’Etat, Macky Sall.

Il a été reçu ce vendredi 03 janvier 2020 au palais par le Président Macky Sall. Le premier élu de Guinée Bissau, comme il l’avait promis, a voulu réserver sa première visite au Sénégal après son élection. Un signe de reconnaissance a l’endroit du Président Macky Sall qui, selon lui, l’a beaucoup soutenu pendant les moments difficiles. Il a rappelé notamment les 3 années passées chez le President Macky Sall pendant les moments difficiles.