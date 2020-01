Gamou annuel de Diacksao : l’acte fort posé par Touba et Tivaouane

iGFM – (Dakar) – L’édition 2020 du Gamou annuel de Diacksao, prévu le samedi 08 février, est des plus attendues. Pour cause, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, est désigné comme le parrain officiel de l’événement. Ce qui constitue, dès lors, une fierté au regard des relations de fraternité entretenues et affichées entre Touba et Tivaouane. Serigne Mountakha Mbacké s’est dit très honoré par cette marque d’estime de Tivaouane dont l’émissaire était Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh, selon le site Asfiyahi.

IGFM