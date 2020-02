Gestion « unilatérale » des fonds de pré-campagne – Les jeunes de l’APE/Dysso se rebellent contre Fada

iGFM – (Dakar) La Cellule des Elèves Jeunes et Etudiants en abrégé C.E.J.E du parti Alliance pour le Progrès Economique (A.P.E)/Dysso s’est réunie ce samedi sous la présidence effective de son président Monsieur Abdoulaye Sylla.

Examinant le premier point relatif à leur collaboration avec LDR/YESSAL du président Modou Diagne Fada, les jeunes estiment qu’elle profite exclusivement au parti LDR/Yessal. C’est pourquoi, la C.E.J.E demande au bureau politique de revoir ce compagnonnage avec le parti de M. Modou Diagne Fada.

Abordant le second point relatif à l’évaluation de leur participation dans la coalition Diisso et à l’élection présidentielle, considérant, que les moyens déployés pour la coalition, depuis la pré-campagne à l’élection présidentielle ont été gérés d’une manière unilatérale par le parti LDR/Yessal du coordonnateur Modou Diagne Fada. Nous demandons aux autres leaders de Diisso, et au président du parti, de revoir leur compagnonnage avec le coordonnateur Modou Diagne Fada et à poursuivre plus sereinement et avec plus de générosité à appuyer le président Macky Sall au sein de la Majorité présidentielle.

La Cellule des Elèves Jeunes et Etudiants (C.E.J.E), exhorte désormais au président du parti Monsieur Papa Djibril N’diaye, d’ouvrir de larges négociations avec les autres acteurs politiques dans l’intérêt du parti, en mettant toujours en avant l’éthique, la loyauté, et l’intérieur supérieur du Sénégal.

IGFM