Guinée : Les élections législatives reportées au 1er mars (décret)

iGFM – (Dakar) – Initialement prévues pour le 16 février, les élections législatives viennent d’être reportées au 1er mars par un décret du Président Alpha Condé publié cette nuit par la télévision nationale.

« Il a été décrété pour cumuler les législatives et le référendum », dit Aliou Condé

Pour Aliou Condé Secrétaire général de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, ce report ne le surprend guère. « Tout le monde savait que la CENI n’était pas prête, elle fait des bouchées doubles, c’est dire qu’elle avait besoin de souffler un peu et on lui a donné 15 jours de plus. Donc, l’une des raisons de ce report est de donner un peu plus de temps à la CENI ».

L’autre raison, selon le député de l’UFDG, est liée au référendum. « Vous savez que l’ordonnance du chef de l’Etat pour le référendum prévoyait 15 jours de campagne. Dans la perspective de coupler ces élections, il leur faut repousser les élections législatives pour se préparer et avoir le temps de la campagne. D’ailleurs, le chef de l’Etat a lancé la campagne du référendum à Fria », fait remarquer le secrétaire général de l’UFDG.