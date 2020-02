Incendie dans un restaurant à Kaolack : Les dégâts estimés à 10 millions

iGFM-(Dakar) Au quartier Léona de Kaolack, un restaurant (chez Maty) a pris feu aujourd’hui vers les coups de 5h du matin. Les pertes sont estimées à environs 10 millions de francs, informe iRadio. Les sapeurs-pompiers qui ont éteint le feu sous la supervision du lieutenant Samba Athe, ont eu toutes les peines du monde pour atteindre le lieu du sinistre à cause des extensions.

Ce dernier d’expliquer : « les secours de la 31 ieme compagnie ont été alerté à 5h 48 pour un incendie dans un restaurant à Léona. Sur place, on ne pouvait pas attaquer directement le feu. Pour un premier temps, on a cherché à éviter la propagation pendant que le courant soit coupé ».

La propriétaire du restaurant, très affectée estime les dégâts matériels à plus de 10 millions. « Je pense plus à mon personnel. On estime les pertes de matériels à environs 10 millions. Hier seulement. Je faisais une commande facturée à un millions », confie-t-elle.

Pour le moment la cause de l’incendie est encore inconnue mais la police a ouvert une enquête.

Ndéye Rokheya THIANE