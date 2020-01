Incendies en Australie: le vent et la canicule aggravent la situation

iGFM-(Dakar) En Australie, après quelques jours d’accalmie, des rafales de vent et des températures caniculaires ont à nouveau aggravé la situation sur le front des incendies. La Première ministre de l’État de Nouvelle-Galles du Sud dans du pays a fait état de 130 incendies actifs, dont une cinquantaine échappe à tout contrôle.

Le « méga-feu », ce scénario tant redouté par lesasu pompiers est devenue réalité à la tombée de la nuit en Nouvelle-Galles du Sud : deux feux de brousse ne forment désormais plus qu’un seul gigantesque tapis de flammes dévorant une surface presque quatre fois plus grande que la ville de New York. Les pompiers s’attendent à une nuit difficile ; dans l’obscurité, les Canadairs ne pourront pas leur venir en aide.

Pompiers américains

Des pompiers américains, arrivés à Sydney, sont en route pour rejoindre leurs collègues australiens mais sur un autre front de feux violents : celui dans l’État voisin de Victoria, où les autorités ont appelé des milliers d’habitants à évacuer leurs maisons avant qu’il ne soit trop tard.

La situation est très grave aussi sur l’île Kangourou dans le sud – la plus grande ville, Kingscote, est coupée du reste du monde par de gigantesques brasiers.

« Changez votre politique et pas le climat ! »

À Sydney, Melbourne et Canberra, des milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans la rue pour appeler le gouvernement conservateur à réduire la dépendance du pays au charbon. Sur une pancarte on pouvait lire ce slogan : « Changez votre politique et pas le climat ! ».