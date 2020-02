Incidents contre Pikine : le Casa sport regrette les événements douloureux et…

iGFM-(Dakar) Le comité directeur de l’équipe fanion sud du pays, le Casa sport a fait face à la presse, ce mardi, dans l’après-midi, à Ziguinchor, pour évoquer les incidents qui ont eu lieu, dimanche dernier lors du match contre l’As Pikine (1-1).

Le président du club Seydou Sané et ses camarades ont regretté les événements douloureux qui se sont passés dans le temple du stade de Pikine, à Dakar avant d’appeler à l’apaisement. «Nous devons se pardonner et dépassionner les débats. Mieux, nous devons placer cette affaire dans les rangs de l’oubliette », a dit Seydou Sané qui n’a pas manqué de remercier les membres du comité directeur de son club, les acteurs sportifs de la région et la Fédération sénégalaise de football (FSF). «La passion l’a emporté sur le fair-play à l’occasion de cette rencontre. Nous n’insistons pas sur les faits et nous n’avons pas également, tant du côté du Casa sport comme de l’AS Pikine, besoin d’envenimer la situation de notre football. Nos deux clubs sont des frères et nous n’avons pas besoin de mettre de l’huile sur le feu. Nous n’incriminerons personne »

Seydou Sané « prêt à rencontrer » le président de l’As Pikine

« D’ailleurs, je dois vous avouer que je suis prêt à rencontrer le président de l’AS Pikine qui est un ami, un frère et tout son staff. Le football doit nous unir et non nous diviser. Notre football n’a pas besoin de ça. Nous nous parlerons entre nous pour une issue heureuse de cette affaire que nous avons tous déploré. Nous allons accueillir bientôt l’AS Pikine à Ziguinchor. Je les rassure. Ils seront accueillis à bras ouverts à Ziguinchor. Nous devons respecter la charte de nos supporteurs », a soutenu Seydou Sané. Le Casa sport entend ainsi regarder l’avenir. «La perspective n’est autre que l’esprit de fair-play. Notre football doit être protégé. C’est à partir de ce moment que nous pourrons développer notre football au Sénégal », a conclu le président de l’équipe fanion.

Pour rappel, les incidents ont éclaté, après le penalty transformé par l’As Pikine à la dernière minute du temps réglementaire. S’opposant à la décision arbitrale, les supporters du Casa ont envahi le terrain et s’en est suivie une bataille rangée.

IGFM