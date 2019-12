IGFM – Entre Moustapha Cissé Lô et la politique, c’est fini. Enfin presque. L’intéressé l’a, lui-même, dit dans une vidéo publiée sur le net. Le président du Parlement de la Cedeao dit renoncer à toute ambition politique même s’il reste militant de l’Apr.

Ça semble devenir une tendance. Après Me Madické Niang, c’est au tour de Moustapha Cissé Lô de renoncer à ses ambitions politiques. Comme l’avocat et ancien candidat à la présidentielle de 2019, le président du Parlement de la Cedeao dit, lui aussi, suivre un conseil du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

«Je l’ai dit au khalife. J’ai pris la décision de quitter le champ de la politique partisane», a soutenu Moustapha Cissé Lô dans une vidéo publiée sur le net et les réseaux sociaux. Toutefois, précise-t-il, «je garde ma carte de militant de l’Alliance pour la république (Apr), mais je n’attends plus rien du Président Macky Sall. Comme Idrissa Seck en son temps, je ne veux plus bénéficier d’un quelconque décret». Se voulant sans doute plus précis, le vice-président de l’Assemblée nationale ajoute : «Je ne serais plus candidat à l’Apr, je ne serais plus candidat d’une quelconque coalition à une élection. Qu’on ne mette plus dans ces schémas.»

Cependant, tient-il à préciser, «je ne suis pas de l’opposition. Je suis avec Macky Sall qui reste mon seul leader». Et de rappeler : «Serigne Mountakha m’a conseillé d’éviter les polémiques et autres disputes. Il m’a dit presque la même chose qu’à Me Madické Niang.»

«Je souhaite juste que le président de la République me donne l’occasion de le voir quand j’ai besoin de lui parler. Comme ça, j’aurais plus besoin de mettre sur la place publique ce qu’ils ne veulent pas entendre. Je ne lui demande pas autre. Il m’a accompagné dans tous mes combats. Il m’a aussi donné beaucoup d’argent», a avoué Moustapha Cissé Lô.