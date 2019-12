Journée de l’excellence à Ziguinchor: 176 élèves portés au sommet de la pyramide  

iGFM – (Dakar) L’édition 2019 de la Journée de l’éducation et de l’excellence à Ziguinchor a été célébrée ce samedi 21 décembre 2019, sous la présidence effective du premier magistrat de la ville de Ziguinchor, le député Abdoulaye Baldé parrain de la Journée, de l’adjoint du Préfet de Ziguinchor, de l’adjoint au maire de la commune Seydou Sané, des autorités académiques, des chefs de services régionaux, de l’association des parents d’élèves, des partenaires de l’éducation à Ziguinchor et de nombreuses personnalités politiques et religieuses de Ziguinchor.

Le temple du collège Saint Sacré Cœur a abrité l’évènement. A l’occasion, 176 élèves ont été primés et fêtés. «Il s’agit de 33 pour le préscolaire, 115 pour le primaire, 29 pour le moyen et 9 prix spéciaux. Il s’y ajoute 16 maîtres craie en main, 2 directeurs de préscolaires, 2 directeurs de l’élémentaires, 2 principaux de collège, 3 agents de l’IEF, 4 professeurs et 1 membre du Conseil de Gestion de l’école. En fin, il 2 prix pour les Centres de Formation Professionnelle de Ziguinchor et de Fanda», explique Mamadou Lamine Ba chargé de la communication et du partenariat à l’IEF de Ziguinchor. A l’en croire toujours, «l’objectif est de stimuler la concurrence chez les élèves et les encadreurs pour tirer le niveau d’étude vers le haut et créer des citoyens pétris d’un esprit compétitif qui aspirent à l’excellence dans leur vie», a ajouté M. Ba. Les autorités de l’Inspection de l’Education et de la Formation conscientes que l’éducation est la clé du monde, «nous ne ménagerons aucun effort pour le triomphe de l’Excellence dans les écoles du département de Ziguinchor», a indiqué l’IEF de Ziguinchor, Babacar Diack. Ainsi, depuis cinq années, l’IEF de Ziguinchor organise la Journée de l’Excellence pour primer les meilleurs élèves et encadreurs qui se sont les plus illustrés de par leurs bons résultats et l’encadrement efficace des apprenants. Si pour cette année le thème de cette journée est : «l’Excellence au service du développement durable», «l’éducation publique doit être soutenue pour former d’excellents ingénieurs, d’excellents avocats, d’excellents menuisiers et d’excellents dirigeants afin de bâtir un Sénégal d’émergence. C’est à cela que j’appelle tous les jeunes du Sénégal en particulier, à ceux de ma génération pour construire un Sénégal d’excellence et en particulier un Ziguinchor d’excellence », a laissé entendre le Directeur des opérateurs du FONGIP Amadou Diallo.

Réactions

Astou Diémé lauréate, élève en classe de CM2: «Nous devons être l’admiration pour nos parents, la Nation toute entière parce que désormais, celle-ci a placé son espoir en nous pour poursuivre et achever ses nombreux chantiers de développement dans notre pays. Nous allons également continuer à bien travailler afin que nous puissions être demain des ambassadeurs de la paix, de la discipline et de l’effort dans le travail au sein de nos établissements scolaires»

Babacar Diack IEF de Ziguinchor : «Nous avons l’ambition de pérenniser cette journée pour fêter les heureux lauréats pour promouvoir le culte de l’excellence qui doit être service du développement durable. J’exhorte les lauréats à continuer sur cette lancée. Ziguinchor doit en effet se distinguer dans tous les concours»

Siaka Goudiaby I. A de Ziguinchor : «La journée de l’excellence est un dispositif d’émulation. Elle constitue un moment privilégié entre les acteurs de l’éducation. C’est une vitrine pour les meilleurs élèves. On a noté cependant une baisse du niveau des élèves. Le pari de l’accès réussi, il nous reste à placer la région au sommet des régions qui s’illustrent à travers les concours nationaux pour former une élite qualitative. Aux heureux lauréats, je les félicite et je les encourage à persévérer davantage pour faire de l’excellence votre seul credo.»

Abdoulaye Baldé maire de Ziguinchor, parrain de la Journée :«Nous allons continuer à déployer des efforts pour accompagner l’école publique sénégalaise ; Je suis un pur produit de l’école publique. Nous ne faisons que tracer la voie aux jeunes élèves. Nous voulons une école d’élite à Ziguinchor. Nous plaidons pour un lycée d’excellence à Ziguinchor. Nous le méritons car nous sommes l’une des régions les plus scolarisées dans ce pays. La mairie est prête à accompagner l’académie afin que nous puissions ce lycée d’excellence. Nous allons poursuivre nos efforts pour l’encadrement des enseignants et à leur mobilité. Je peux vous dire que nous allons parrainer 2.000 élèves dans le cadre l’accès à la santé universelle. Je félicite les lauréats. Je les encourage et je les invite à travailler davantage afin que vous puissiez être des modèles pour notre pays.»

L’adjoint au Préfet de Ziguinchor El Hadj Chérif Moulaye Sall : «Ces prix sont une incitation à la performance. Cette journée est une occasion pour gratifier les meilleurs élèves. La Préfecture de Ziguinchor est fière de vous et elle va continuer à vous soutenir et à vous accompagner. Vive l’Excellence à Ziguinchor

Propos recueillis par IGFM