Justice : Prison à vie pour le chauffeur de « clando » violeur

iGFM – (Dakar) – La sentence est lourde pour Abdou Aziz Diakhaté, chauffeur de « clando »et son acolyte Guélaye Cissé. La chambre criminelle de Dakar les a condamné à la réclusion à perpétuité pour association de malfaiteurs, vol aggravé et viol. Ils ont comparu, hier, devant la barre de la juridiction criminelle. Abdoul Aziz Diakhaté et son complice utilisaient leur voiture clando de marque 205 conduire leurs clients au Technopôle avant de les agresser et prendre leurs téléphones portables, leur argent et, parfois, les violer.

IGFM