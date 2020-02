Kédougou : La Douane saisit de l’or brut et de la cyanure

IGFM – La Brigade mobile des Douanes de Kédougou a saisi, mercredi, 1,444 kg d’or brut d’une valeur de 33 millions 200 mille francs CFA, a appris l’APS de source douanière.

La saisie a été effectuée sur un bus immatriculé au Mali en partance pour Bamako via le corridor Sud, a précisé le Bureau des Relations publiques et de la Communication de la Direction générale des Douanes dans un communiqué.

La même source indique trois prévenus un malien, un sénégalais et un burkinabé sont appréhendés. Elle signale que la procédure suit son cours.

Le communiqué rappelle que les agents de la même Subdivision (Kédougou) avaient intercepté le jeudi 06 février une livraison de 135 kg de Cyanure, un produit « hautement toxique » utilisé dans les sites d’orpaillage.

Le cyanure était conditionné dans des sacs entreposés au fond d’un camion frigorifique, explique le communiqué, soulignant que l’opération de « livraison surveillée » a réussi grâce à une synergie d’action entre la Brigade mobile des Douanes de Kédougou et la Brigade mobile des Douanes de Saréya sous la supervision du Parquet de Kédougou.

Il signale que le propriétaire, un burkinabé et le convoyeur, de nationalité sénégalaise, ont été aussi interpelés et mis à la disposition de la Justice.

Selon le Bureau des Relations publiques et de la Communication, « les Unités douanières de la Subdivision de Kédougou saisissent de plus en plus des produits chimiques tels que le cyanure et le mercure ainsi que des bâtons de dynamite et de mèches d’allumage ».

Ces produits, utilisés dans les sites d’exploitation clandestine d’or, « sont nuisibles » à l’environnement et exposent les populations à de graves conséquences de santé.