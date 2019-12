Khalifa Sall redistribue la somme récoltée pour sa caution

iGFM – (Dakar) – Les 11 594 350 Fcfa collectés pour la libération de l’ancien maire de Dakar seront alloués aux personnes et associations nécessiteuses. Ainsi 800 000 ont été offerts à l’Association des femmes vivant avec un handicap, 407 000 à Tout pour l’enfant, 1 304 000 à la Pouponnière de Nianing, 2 395 000 à l’Empire des enfants, 1 700 000 à l’hôpital Albert Royer et 3 338 350 à l’Association des femmes de Grand-Yoff et 1 000 000 aux Pionniers.

Pour rappel, Khalifa Sall avait été condamné à 5 ans en mars 2017 et reconnu coupable de détournement de deniers publics, prélevés entre 2011 et 2015 sur les caisses de la ville de Dakar. Il a nié ces accusations, arguant que les maires de Dakar ont toujours eu à leur disposition une somme destinée à leur action politique. En septembre dernier, il a été gracié par le président Macky Sall.

IGFM