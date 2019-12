Kylian Mbappé va parler des JO avec Leonardo : « Je n’irai pas au clash »

iGFM-(Dakar) Dans un entretien à « France Football », Kylian Mbappé a confirmé qu’il allait prochainement discuter avec le PSG de sa volonté de participer aux Jeux de Tokyo en 2020.

Comme annoncé, c’est le PSG qui va trancher concernant la participation ou non de Kylian Mbappé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. L’attaquant parisien, qui rêve des JO, a confirmé qu’il allait bientôt en parler avec son club, dans un entretien à paraître ce mardi dans France Football.

« La participation aux JO, je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j’y aille, je n’irai pas au clash, explique le crack. On va bientôt en parler avec Leo (Leonardo). […] Didier Deschamps a été catégorique : ce ne sera jamais au détriment de l’Euro. Je l’ai rassuré en lui disant que je voulais aussi disputer l’Euro. « Dans ces conditions, à toi de voir avec ceux que ça regarde », a répondu le sélectionneur de l’équipe de France. Et si je n’arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus, parce que j’aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière. »

Leonardo s’est déjà montré réticent à l’idée de laisser participer Mbappé aux JO.