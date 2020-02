La CAN tous les 4 ans : ce que la presse pense de la proposition du président de la FIFA

iGFM-(Dakar) La président de la FIFA, Gianni Infantino a proposé à la CAF l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football tous les quatre ans. Cette proposition fait couler beaucoup d’encre depuis samedi. Interrogée par IGFM via whatsapp, la presse sportive sénégalaise n’est pas d’avis surtout que la CAN s’est toujours tenue tous les deux ans. Selon eux, même si le patron du football mondial a mis en avant la construction des infrastructures sportives sur le continent, cela n’est pas une raison.

Oumar Diarra, journaliste sportif : « Ça pourrait sonner le début de la fin du football africain »

« Je pense que c est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Revoir les contours, les possibilités, les réalités qui pourraient la supposer. Dans cette affaire, je pense tout simplement qu’Infantino après avoir presque poussé Ahmad Ahmad à cloner l’Euro pour une CAN à 24 équipes, continue son plan machiavélique de réduire le football africain à la solde des clubs employeurs européens. Avec l’UEFA, Infantino est en profondes bisbilles. Les géants européens ont refusé beaucoup de ses propositions ou amendements. Là où, notre CAF accepte presque tout. La Can sur 4 ans, ça pourrait sonner le début de la fin du football africain. Car si en lieu et place il n y a rien pour combler ce vide durant 4 ans, c est parti pour que le football africain tombe en désuétude. La Can au delà de son aspect sportif, permet à tout pays organisateur de se doter d infrastructures sportives hôtelières et même routières de qualité. Et Dieu sait que les pays africains qui en ont besoin, sont nombreux. Il est clair que malgré les difficultés, le Cameroun après 2021 sera un pôle sportif en Afrique centrale. La Guinée de même en Afrique de l’Ouest après 2023 ou 2025. Infantino semble travailler et faire plaisir aux clubs européens. Avec cette CAF là sous Ahmad Ahmad, cela ne me surprendrait pas qu’on fasse passer cette proposition d’Infantino comme lettre à la poste. Et sans contrepartie claire, le football africain en agonie déjà sera enterré. Non à une Can sur 4 ans… même si pour Infantino, elle n’est pas rentable. »

Mor Bassine Niang (Record) : « C’est un moyen de déstabiliser le foot africain »

« Je pense que cette idée de tenir la Can tous les 4 ans est maladroite. La Can se tient depuis plus de 3 décennies sur 2 ans. C’est dans l’agenda des pays et ancré dans la tête des dirigeants du football sans oublier les joueurs. Infantino nous parle d’infrastructures. Les autorités politiques africaines en construisent malgré les difficultés. L’Afrique du Sud et le Maroc en ont encore pourtant le continent n’a organisé qu’une Coupe du monde. Il trouve tout le temps un moyen de déstabiliser le foot africain. C’est en grande partie à cause de lui que la Can va revenir en janvier en 2021. Ahmad doit être assez ferme pour une fois.

C’est de tout faire pour que la Can ne se croise pas avec la Coupe du monde des clubs ou les autres compétitions de la Fifa ».

Salif Diallo (APS) : « Je suis sûr qu’on ira à une CAN tous les quatre ans »

« La CAN tous les quatre ans, c’était dans l’air depuis. Cela ne m’a pas surpris, c’est pour la protection des grands clubs à travers le monde. Si on doit intégrer le foot mondial, il faut qu’on soit indépendant. On doit avoir notre autonomie, mais il fa falloir préserver nos chances et nos intérêts aussi.

Pour aller dans le même sens, ce que nous allons demander en contrepartie à la FIFA c’est qu’autant notre équipe nationale est de très haut niveau, autant notre championnat ne vaut rien. Maintenant qu’est ce qu’on va demander à la FIFA afin que notre championnat soit plus viable et les joueurs puissent faire une carrière intéressante. Si on va en Afrique de l’Est comme Tanzanie, Ouganda, et Kenya, leurs championnats permettent aux jours de vivre car il y a de l’argent.

On ne peut pas ne pas aller à l’organisation d’une CAN tous les quatre ans, il faut demander une contrepartie. Quand la FIFA avait demandé à l’organisation un mondial à 48 équipes, l’Uefa a demandé des garanties, c’est le payement des clubs qui ont des joueurs sélectionnés en équipe nationale. Horoya a eu beaucoup d’agent quand Khadim Ndiaye avait été sélectionné par le Sénégal à la Coupe du monde. Donc c’est comme ça qu’on doit agir car on ne peut pas ne pas aller à cette CAN tous les quatre ans. Maintenant ce qu’on peut demander à la FIFA qui a décidé de construire des stades de normes internationales dans les 54 pays. Mais il y a des pays qui n’ont pas besoin de ça car ils ont déjà des stades qui répondent aux normes internationales. Mais, il faut essayer de voir quels sont les intérêts de l’Afrique.

L’autre demande qu’on doit faire c’est de développer les compétitions zonales comme l’UFOA et celles des jeunes. J’ai vu que la FIFA a décidé de financer les championnats des jeunes U17 et U20. Il faut demander à ce que ces championnats soient accompagnés de tests IRM. Cela doit être du donnant-donnant. Je suis sûr qu’on ira à une CAN tous les quatre ans. »

Mamadou Salif GUEYE