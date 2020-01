La famille de Mbayang Diop dément le communiqué du ministère de Amadou ba

iGFM-(Dakar) Mbayang est bel et bien malade. La révélation est du frère de cette dernière, qui a dit avoir parlé avec elle, il y’a juste une semaine. Ainsi, il dément le communiqué du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur qui affirme que des autorités diplomatiques et/ou consulaires en Arabie Saoudite qui rendent régulièrement visite à Mbayang ont trouvé cette dernière en bonne santé et forte moralement. Le frère de Mbayang Diop s’est confié à RFM.

Pour rappel,la jeune femme est actuellement détenue à la prison de Fayçaliyah de Damman où elle est incarcérée depuis juin 2016, après son arrestation pour le meurtre de son employeur.