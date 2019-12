La nouvelle monnaie Eco à la Une

iGFM – (Dakar) – L’annonce de l’avènement d’une nouvelle monnaie, Eco, en remplacement du Franc Cfa, en 2020, dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est un des sujets en exergue dans les quotidiens reçus lundi à l’APS.

’’Nouvelle monnaie Eco, le franc Cfa c’est fini !’’, s’exclame à sa Une La Tribune, relevant que le Cfa était considéré comme ‘’une monnaie coloniale’’, ‘’une monnaie de toutes les controverses’’.

Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé samedi soir, lors d’une conférence de presse commune avec le président français Emmanuel Macron, en visite officielle de trois jours en Côte d’Ivoire, que l’Eco remplacerait le franc CFA au sein des huit pays (le Bénin, le Burkina, la Côte-d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo) membres de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa).

’’Par un accord avec les autres chefs d’État de l’UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les trois changements majeurs suivants : tout d’abord, le changement du nom de la monnaie du franc CFA à l’éco. Deuxièmement l’arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor et la fermeture du compte d’opération. Troisièmement le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l’UEMOA’’, a déclaré le président Ouattara.

Toutefois, l’Eco gardera une parité fixe avec l’Euro et la France jouera un rôle de garant en cas de défaut de l’un des Etats membres.

Considérée par ses détracteurs comme la dernière monnaie coloniale en cours, le francs CFA, créé en 1945, est la devise partagée par 14 pays d’Afrique subsaharienne plus les Comores.

Le franc CFA est lié à l’euro par un système de parité fixe en contrepartie de laquelle, les Etats versent 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français.

De nombreuses voix s’élèvent de plus en plus, dans les milieux intellectuels et au sein de la société civile, pour critiquer un système considéré comme de « servitude monétaire ».

Selon L’As, ‘’l’Eco remplace le Cfa’’, ajoutant que le président français Emmanuel Macron ‘’est manifestement sensible aux récurrentes critiques de la jeunesse africaine concernant les relations entre le pays de Marianne et les Etats de l’Afrique de l’ouest utilisant le franc CFa’’.

Dans le journal, l’économiste Felwine Sarr salue ‘’une avancée’’ mais estime qu’il reste encore ‘’du chemin à faire’’. Il relève que ‘’la question du régime de change, de la parité fixe avec l’Euro reste intacte’’.

’’Eco, fantôme du Cfa’’, commente Enquête qui fait état de ’’controverses’’ autour de la fin programmée de cette monnaie en vigueur depuis 1945.

Selon le journal, ‘’les détracteurs de la nouvelle monnaie à venir estiment que l’Eco a servi à court-circuiter le projet de monnaie unique de la CEDEAO ainsi que les grosses pointures anglophones de son économie dont le Nigéria qui représente plus de 70% du PIB, le Ghana qui posent la rupture avec le Cfa comme condition sine qua none’’.

’’Une réformette !’’, déplore Kritik, qui note qu’outre le maintien de la parité avec l’Euro, ‘’Paris conservera son rôle de garant financier pour les 8 pays de l’UEMOA’’.

’’Le Cfa change, rien ne bouge’’, estime Le Quotidien qui signale que ’’la France continue de garantir la monnaie ; la parité fixe avec l’Euro maintenue’’.

Pour Vox Populi, c’est la ‘’mort déguisée du Cfa’’. ‘’L’acte de décès du CFa a été signé, pas sa mort. Après une chirurgie esthétique, la Cfa deviendra Eco’’, souligne le journal.

’’Passage du franc CFa à l’Eco, entre leurres et lueurs’’, dit Walfadjri, relevant que la parité fixe avec l’Euro a été toujours critiquée par les économistes qui y voient un frein à la compétitivité des économies des pays de l’UEMOA.