« Djolof est ce que tout va bien? », le nouveau son de Owdidi

iGFM – (Dakar) Highquest music (France) désormais son nouveau label international dans lequel l’artiste s’est engagé depuis le 04 janvier 2019 pour une durée de 4ans avec 2 albums national et international avec une panoplie de projets jamais vu qui se préparent dont le premier single intitulé « Djolof est-ce que tout va bien ? » vient d’être parachevé et sera très bientôt disponible pour le grand public. Ainsi le revoici ODD avec une autre vision plus globale plus conquérante et aujourd’hui plus que jamais déterminé à conquérir le monde par une perpétuelle perfection de sa personnalité de sa musique de son style plus généralement de son art avec un plateau de personnes expertes et compétentes rompues à la tâche à son chevet pour exporter notre musique.