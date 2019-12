La première édition de journée mensuelle de nettoiement prévue, ce 4 janvier

iGFM-(Dakar) Pour un Sénégal zéro déchet, Macky Sall, le Président de la République du Sénégal a annoncé « la première édition de journée mensuelle de nettoiement ». Elle est prévue, « ce samedi 4 janvier 2020 ».

« Un Sénégal zéro déchet, c’est possible si nous y travaillons. Si chacun considère ce pays comme sa propre demeure, on pourra y arriver », a-t-il déclaré, lors de son Message à la Nation, ce 31 décembre 2019, appelant aux associations de s’engager comme le gouvernement qui mise sur le projet de loi contre les encombrements de la voie publique. Surtout que le Chef de l’Etat a beaucoup insisté sur une émergence plus rapide. « Nous devons aller de l’avant et plus vite », a-t-il soutenu, indiquant que le Sénégal est le Sénégal de tous les Sénégalais.