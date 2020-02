La Sonacos va importer de l’huile pour réguler le marché, selon le Directeur général

iGFM – (Dakar) – La Sonacos a décidé d’importer de l’huile ‘’dans les plus brefs délais’’ pour ‘’réguler le marché’’ et ‘’faire baisser les prix’’ de ce produit au Sénégal, a annoncé mercredi son directeur général, Modou Diagne Fada.

‘’Nous avons décidé de faire de l’importation d’huile dans les plus brefs délais pour pouvoir réguler le marché et faire baisser les prix d’huile. Ensuite, nous allons écouler à un prix acceptable tous les stocks d’écailles que nous avons’’, a-t-il assuré lors d’une visite du centre de réception de Guissam, un village du département de Mbirkelane.

Sans que l’on en connaisse les raisons, les prix de l’huile ont récemment augmenté, après ceux d’autres denrées de première nécessité comme le riz et le lait, qui ont pris l’ascenseur dans la foulée de l’augmentation des tarifs d’électricité.

Selon Modou Diagne Fada, la Sonacos a ramené de 150.000 à 50.000 tonnes son objectif de collecte de graines d’arachide destinées à la fabrication d’huile au niveau national.

A ce jour, seules 16.000 tonnes de graines d’arachide collectées en vue de la production d’huile ont été collectées par la Sonacos à l’échelle nationale.

‘’Notre objectif, c’est d’atteindre au moins 50.000 tonnes. Et si la Sonacos se fixe ce nouveau objectif, c’est pour pouvoir au moins maintenir la trituration pour garder les emplois et approvisionner le marché local en huile et éviter la flambée du prix d’huile raffinée, mais aussi pour aider les usines en aliments de bétail’’, a expliqué M. Diagne.

Il assure que ‘’l’année prochaine, toutes les mesures seront prises dès le départ pour permettre aux semenciers de collecter les semences et aux huiliers de collecter leurs matières premières’’.

‘’L’année prochaine, le gel des exportations aura lieu en premier lieu pour permettre aux semenciers et aux huiliers de collecter les quantités nécessaires. On autorisera ensuite les exportations, qui vont passer par la Sonacos’’, a expliqué Modou Diagne Fada.

Il a en outre dit que les prix promotionnels affichés par la Sonacos depuis le premier janvier seront maintenus pendant quelques jours.

‘’Nous allons nous réunir autour d’un comité de direction de la Sonacos pour fixer une nouvelle date d’arrêt de cette promotion sur le prix. Aujourd’hui, nous achetons le kg à 300 francs CFA, ce qui est assez élevé et cher pour une société nationale comme la Sonacos, qui doit après faire de l’huile. Et cela risque de se répercuter sur le prix de l’huile’’, a souligné M. Diagne.

‘’Le moment est donc venu d’arrêter la promotion, le bonus et la prime qui étaient en cours depuis janvier. Les opérateurs qui viendront après la fin de la promotion seront obligés de nous les vendre à 210 francs CFA’’, a-t-il ajouté.

Seules 325 tonnes de graines d’arachide destinées à la fabrication d’huile ont été livrées au centre de réception de Guissam, où la Sonacos avait comme objectif de collecter au moins 3.000 tonnes, selon son directeur général.