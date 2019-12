L’abeille est déclarée l’être vivant le plus important de la planète car elle est indispensable à toute vie.

iGFM – (Dakar) – Disparaître, ça ferait beaucoup plus mal.

Lors du dernier débat de la Société royale de géographie de Londres, le Earthwatch Institute a conclu que les abeilles sont l’être vivant le plus important de la planète. Cependant, les scientifiques ont également annoncé: Les abeilles sont déjà menacées d’extinction.

Selon des études récentes, les abeilles du monde entier ont disparu jusqu’à 90%.

Les raisons sont différentes selon les régions, mais parmi les principales sont la déforestation massive, le manque de lieux sûrs pour les nids, le manque de fleurs, l’utilisation de pesticides non contrôlés, sol, entre autres.

Pourquoi les abeilles sont-elles déclarées comme la vie la plus vraie, vivant sur notre planète ?

Le Centre d’entrepreneuriat apicole de l’Universidad Mayor (CeapiMayor) et la Apiculture Corporation of Chile (Cach), avec le soutien de la Fondation pour l’innovation agraire (FIA), ont mené une étude selon laquelle il a été déterminé que les abeilles sont les seuls êtres vivants qu’elles soient. ne soit porteur d’aucun type d’agent pathogène, qu’il s’agisse d’un champignon, d’un virus ou d’une bactérie.

L’agriculture du monde dépend de 70% de ces insectes. Pour le dire plus clairement, nous pourrions dire que 70 des 100 aliments sont utilisés en faveur des abeilles.

De plus, la pollinisation des abeilles permet aux plantes de se reproduire, alimentées par des millions d’animaux. Sans elles, la faune commencerait bientôt à disparaître.

Le miel produit par les abeilles sert non seulement de nourriture, mais offre également de nombreux avantages pour notre santé et notre peau.

Selon une citation attribuée à Albert Einstein, si les abeilles disparaissent, les humains auraient 4 ans à vivre.

Quelles sont les raisons et les hypothèses attribuées à la disparition précoces des abeilles ?

L’École Polytechnique Fédérale de Suisse propose une théorie qui blâme les ondes produites grâce à la téléphonie mobile. Ils expliquent que ces ondes émises pendant les appels sont capables de désorienter les abeilles, leur faisant perdre leur sens de l’orientation et mettant ainsi leur vie en danger.

Le chercheur et biologiste Daniel Favre, en collaboration avec d’autres chercheurs, a fait 83 expériences qui montrent que les abeilles en présence de ces vagues produisent un bruit dix fois supérieur à la normale, comportement qui a été observé pour le faire savoir à d’autres abeilles. danger et il est important de quitter la ruche.

Sans aucun doute, la principale raison de sa disparition est attribuée à la fumigation constante des cultures. C’est ce qui se passe en Colombie: depuis les trois dernières années, 34% des abeilles contenant des agrotoxines sont mortes d’intoxication.

Y a t-il des solutions au problème ?

Il existe effectivement des solutions, le problème est qu’il est très difficile de les mettre en oeuvre, car les pratiques de production et d’agriculture sont bien ancrées.

Cependant, trois solutions sont proposées dans l’espoir de pouvoir les résoudre rapidement:

Interdire, pas réduire, l’utilisation de pesticides toxiques.

Promouvoir des alternatives agricoles totalement naturelles.

Effectuer des recherches et un suivi constants sur la santé, le bien-être et la conservation des abeilles.

Ceci est un exemple du problème rencontré par les abeilles et de l’urgence de modifier de façon notre gestion des ressources, a déclaré Luciano Grisales, représentant à la Chambre de commerce de Colombie.

Il est d’une importance vitale d’établir le caractère stratégique de la protection et du repeuplement des abeilles et autres pollinisateurs, car ne pas le faire dans 10 ans ne serait pas compté pour les abeilles en Colombie. Cela conduirait à une catastrophe alimentaire et à une crise sanitaire dans le pays. – Luciano a exprimé à la semaine durable.