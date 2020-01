L’Ais reçue par Serigne Ousmane Cissé de Diamal

iGFM – (Dakar) La délégation de l’AIS a été reçue mercredi à Diamal dans la région de Kaffrine, par Serigne Ousmane Cissé, le porte-parole de la famille religieuse de Mame Abdoulaye Cissé de Djamal. C’est en 1910 que Borom Diamal, Tafsir Abdou Cissé, a fondé le village et le premier « daara » qui symbolise, par la suite, toute l’aura que ce foyer ardent de la religion islamique qu’est « Diamal » a accumulée durant ses longues années d’existence. La force et la puissance du « daara » de Diamal ont, de tout temps, résidé dans l’engagement de « Borom Diamal », pour les bonnes causes, notamment, Dieu, l’enseignement, exclusivement du saint Coran, des connaissances et le travail. Telle est la voie tracée par Borom Diamal, fondements qui sont aujourd’hui encore, la ligne de mire de ses héritiers. Le porte-parole a magnifié l’initiative de l’AIS d’organiser un forum sur l’enseignement du Coran et dit toute sa disponibilité à les soutenir pour une bonne réussite de l’évènement.