L’AMAA apporte son soutien et exprime sa solidarité à Djidiack Diouf

iGFM-(Dakar) L’Association des managers et agents d’artistes (Amaa) a apporté son soutien total et exprime sa solidarité à un de ses membres Djidjack Diouf déféré au Parquet suite à une affaire de trafic de visas.

« Notre camarade fait l’objet d’une interpellation et en détention dans les locaux de la Brigade de recherches de la Gendarmerie nationale suite a une affaire de visas d’après la Presse. Face a cette épreuve nous lui exprimons notre solidarité et rappelons aussi la présomption de non culpabilité existe jusqu’au jugement final. Depuis cette affaire, nous assistons à la diabolisation du manager sans aucune raison et demandons à nos compagnons de tous les jour, les artistes qui aiment tant chanter et traiter les thèmes comme les valeurs et la solidarité, générosité , d’incarner ces valeurs au lieu de lâcher et jeter en pâture un collaborateur mal en point..Nous faisons confiance en la justice et demandons encore à ces représentations diplomatiques plus de respect et de considération et d’arrêter de voir en tout demandeur de visa un potentiel émigré. Il fait bon vivre au Sénégal et la réussite est au bout de l’effort pas seulement en Occident. »

Le président de l’AMAA

Moustapha Goudiaby