Lancement du processus de consultations nationales pour l’élaboration du document de la «Vision Post 2020 » de la CEDEAO

iGFM-(Dakar) Le processus de consultations nationales en vue de l’élaboration du document de la «Vision Post 2020» de la CEDEAO a été lancé ce mercredi matin, à Ziguinchor.

L’ouverture de l’atelier a été marquée par la présence de l’adjoint au gouverneur chargé du développement de la région de Ziguinchor, le représentant du ministre des Affaires étrangères, des autorités administratives, municipales et les participants. Un atelier qui, à en croire Alioune Niang, facilitateur de la rencontre, a pour objectif de créer un cadre de dialogue avec les populations». «Cette démarche consiste à recueillir leurs avis et observations relativement à la mise en œuvre des programmes de la CEDEAO au niveau national, pour consolider les acquis et corriger les inégalités dans le plan directeur de la Vision post-2020 de la CEDEAO», a dit Jean Batiste Diouf Ambassadeur, représentant le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

Dans cette perspective, il s’agira d’élaborer un document de contribution du Sénégal à la formulation et la mise en œuvre de la Vision post-2020 de la CEDEAO. Pour l’adjoint au gouverneur chargé du développement Babacar Niang, «la CEDEAO est une opportunité économique qu’il faut saisir. La mise en œuvre de cette agence a permis d’avoir des résultats probants».

Il s’agira entre autres d’informer les populations sur les principales réalisations de la CEDEAO pendant la mise en œuvre de la Vision 2020, d’identifier les meilleures performances et pointer les domaines à améliorer pour accélérer le processus d’intégration régionale, d’identifier les aspirations des populations en matière d’intégration régionale et recueillir leurs idées sur les défis actuels et futurs devant figurer dans le document de la Vision post-2020.

IGFM