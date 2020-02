L’ancien Pm de Guinée Sidya Touré pique un malaise à Abidjan

iGFM – (Dakar) Victime d’un malaise, l’opposant guinéen Sidya Touré a été évacué en urgence à la clinique Farah d’Abidjan, alors qu’il séjournait en terre ivoirienne.

Confidentiel Afrique, a appris en exclusivité de sources autorisées, que l’ancien premier ministre guinéen et actuel leader d’opposition, Sidya TOURÉ a été victime d’un malaise ce mercredi après-midi, alors qu’il se trouvait dans la capitale ivoirienne. L’ancien Chef du gouvernement sous l’ère Lansana Conté, est un fidèle proche du Président Alassane OUATTARA. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, Sidya Touré est en ce moment interné à la clinique moderne Farah sise à Marcory, où il subit des soins médicaux. Des informations crédibles parvenues à Confidentiel Afrique, renseignent que le Chef de l’État Alassane Ouattara s’est rendu en fin d’après midi, à la clinique Farah de Marcory, afin de s’enquérir de l’état de santé de son ami et fidèle confident depuis plus d’une quarantaine d’années. Selon plusieurs sources, l’état de santé ces derniers temps de Sidya Touré, était fragile. Cet internement en urgence intervient seulement après le mal-en-point du Sherpa guinéen Kassory FOFANA, il y’a quelques semaines aux États-Unis.

