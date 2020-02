Le Barça et le Real se rendent coup pour coup, grosse inquiétude à Manchester City

iGFM-(Dakar) Edinson Cavani est de retour au premier plan avec son but plein d’opportunisme, le report du match contre West Ham inquiète Pep Guardiola, le Real Madrid et le FC Barcelone ne lâchent rien dans la course au titre en Liga, et le derby de Milan passionne la presse italienne, voici votre revue de presse du 10 février 2020.

Manchester City face à ses doutes

La tempête Ciara laisse Manchester City dans l’incertitude ! L’équipe de Pep Guardiola voulait se rassurer face à West Ham, après sa grosse déconvenue contre Tottenham le week-end dernier (0-2), mais les intempéries qui ont touché l’Angleterre ont obligé les Citizens à un repos forcé. Pas de quoi se rassurer pour The Sun et The Mirror avant d’affronter Leicester pour la prochaine journée de Premier League et surtout avant le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid.

La course au titre fait rage en Espagne

Le FC Barcelone et le Real Madrid se rendent coup pour coup en Liga ! Vainqueurs respectivement du Betis Séville (3-2) et d’Osasuna (4-1), les deux cadors font la Une des médias locaux. Pour le journal Marca, le Real peut prétendre au titre de champion avec cet état d’esprit alors que dans la presse catalane le caractère des Blaugranas est aussi mis en avant comme le souligne Mundo Deportivo. Pour le journal Sport, les coéquipiers de Lionel Messi peuvent encore y croire, car seulement 3 points séparent les deux formations.

La Serie A brille de mille feux

Un match qui restera dans les annales ! Menée 2 buts à 0, l’Inter s’est refait la cerise en une mi-temps face à l’AC Milan. L’équipe d’Antonio Conte a arraché une précieuse victoire dans la course au titre avec 4 buts en seconde période. Une performance saluée par la Gazzetta dello Sport ou encore Tuttosport pour qui la fin de saison s’annonce épique avec trois équipes qui se tiennent en 1 point au classement.