Le basketteur Kobe Bryant périt dans un accident d’hélicoptère avec l’une de ses filles

iGFM-(Dakar) Le basketteur Kobe Bryant (41 ans) est décédé ce dimanche dans un accident d’hélicoptère en Californie, selon une information donnée par plusieurs médias américains.

Cinq fois vainqueur de la NBA avec les Los Angeles Lakers, le basketteur américain Kobe Bryant est mort ce dimanche dans un accident d’hélicoptère en Californie, à Calabasas, à côté de Los Angeles. L’information avait été donnée par TMZ, avant d’être confirmée par plusieurs médias américains.

Âgé de 41 ans, Bryant a également été médaillé d’or en 2008 et 2012 avec les États-Unis. Il avait disputé son dernier match en avril 2016, toujours sous les couleurs des Lakers.

Le crash de son hélicoptère a été confirmé par le Los Angeles Times, sans faire mention de l’identité des victimes. Sur Twitter, le shérif du comté de Los Angeles a indiqué que cinq personnes étaient mortes dans un accident d’hélicoptère à Calabasas et qu’il n’y avait aucun survivant. Il a également expliqué que les premiers intervenants avaient éteint les flammes sur le lieu de l’accident. Une photo d’un camion de pompiers et de la fumée sortant de la brosse dans un ravin a également été publiée par ses services. La ville californienne de Calabasas a de son côté confirmé la mort de Kobe Bryant dans un crash d’hélicoptère.

Gianna, une de ses quatre filles

Selon TMZ, Gianna, la fille de Kobe Bryant, 13 ans, a péri avec son père dans un crash d’hélicoptère dimanche en Californie.

Le drame s’amplifie en Californie. TMZ annonce que Gianna Bryant, l’une des quatre filles de Kobe Bryant, était avec lui dans le crash d’hélicoptère qui lui a coûté la vie dimanche. L’adolescente de 13 ans était souvent avec son père depuis sa retraite, puisqu’il a entraîné quelques temps son équipe et l’emmenait fréquemment voir des rencontres de NBA et WNBA. L’identité des trois autres passagers n’a pas encore été dévoilée, mais il est à peu près certain que ni Vanessa, la femme de Kobe Bryant, ni Bianka et Koko, les deux plus jeunes filles du couple, n’étaient à bord.