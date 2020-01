le combat Modou Lô-Ama Baldé sur le point d’être régularisé

iGFM-(Dakar) L’absence de Luc Nicolai n’aura pas d’impact, si ce n’est physique, sur le combat Modou Lo-Ama Baldé. Willy Nicolai, le fils du promoteur, avait déclaré être en charge de Luc Nicolai And Co et donc le nouveau promoteur de la structure. Il vient de le concrétiser en cherchant et en obtenant une licence de promoteur de lutte qui lui a été remise par le Comité national de gestion de la lutte (Cng).

Par ailleurs, Willy rassure que le combat Ama Baldé-Modou Lo aura bel et bien lieu cette saison.

« Concernant le combat royal, j’insiste pour dire que Modou Lo-Ama Baldé aura bel et bien lieu cette saison. Nous tenons à rassurer les Sénégalais par rapport surtout à ce que Modou Lo avait dit. En effet, le Roi des arènes affirmait qu’il serait difficile que le combat se tienne si Luc Nicolai est en prison. Il a été peut-être mal compris. Car, il ne voulait certainement pas dire que le choc ne va pas se tenir. Encore une fois, Modou Lo a donné son accord et il est dans les dispositions de disputer ce combat le 26 juillet 2020. Ama Baldé, quant à lui, a signé un contrat en bonne et due forme. Le cas de Modou Lo n’est pas un problème. Nous allons tout formaliser avec lui. Depuis son combat contre Issa Pouye en 2008, il chemine avec mon père et il entretient des relations assez particulières. », soutient-il dans Sunu Lamb dont ses propos ont été repris par Seneweb.